Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.
Sığınaklarda 6 pil bloku, jeneratör, akü, 3 büyük tüp, 9 küçük tüp, 60 litre benzin ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.
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