Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Pülümür kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
Güvenlik güçlerince arazide yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 500 M-16 fişeği, 53 kalaşnikof fişeği, kalaşnikof şarjörü, kanas dürbünü ile 15 büyük tüp, 17 küçük tüp, akü, 2 uyku tulumu, soba, 50 metre dağcı ipi, 50 kilogram un ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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