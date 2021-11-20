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Tunceli'de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda teröristlere ait 13 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ve Ovacık kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda 13 sığınağın imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ''Sığınaklar içerisinde 2 adet el telsizi, 1 adet dürbün,1 adet hard disk, 3 adet bağlantı kablosu, 1 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 1 adet şemsiye, 1 adet çanta, 1 adet kazan, 1 çift ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir'' denildi.

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