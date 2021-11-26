Tunceli’de terör operasyonu: 67 sığınak yerle bir edildi

Operasyonun azim ve kararlılıkla devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Eren-Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında Tunceli ili mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonlarda 67 sığınak ve 5 mağara içerisinde çok miktarda örgütsel doküman, giyim, gıda, temizlik ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.