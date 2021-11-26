Tunceli’de terör operasyonu: 67 sığınak yerle bir edildi
Tunceli Valiliği, 16 Kasım günü başlayan Eren-Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında 67 sığınak ve 5 mağaranın imha edildiği belirtildi. Operasyonlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Operasyonun azim ve kararlılıkla devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Eren-Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında Tunceli ili mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonlarda 67 sığınak ve 5 mağara içerisinde çok miktarda örgütsel doküman, giyim, gıda, temizlik ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonda ele geçirilen malzemeler için ’’1 adet RPG-7B roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 el yapımı düzeneği, 3 el bombası, 2 RPG-7B roketatar mühimmatı...
...140 milimetre bomba atar mühimmatı, 2 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 2 G3 piyade tüfeği şarjörü, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 3 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 M-16 piyade tüfeği kütüklüğü, 4 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü...
...150 M-16 piyade tüfeği fişeği, 166 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 1 7,62 milimetre Biksi mühimmatı, 15 kilogram amonyum nitrat, 1 adet ana imla hakkı, 4 el telsizi, 26 RPG-7B roketatar mühimmatına ait harp başlığı muhafaza kutusu...