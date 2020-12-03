Tunceli'de öldürülen teröristler için Sarıgazi Cemevinde Cenaze Töreni Düzenledi!

1-4 Ekim 2020 tarihlerinde Tunceli Ovacık’ta düzenlenen terörle mücadele operasyonunda bombardıman sonrası öldürülen TKP/ML MK terör örgütü üyesi ve sözde "Dersim Siyasi Komiseri" Erol Volkan İldem ile TİKKO terör örgütü sözde "Dersim Bölge Komutanı 'özgür' kod adlı Ali Kemal Yılmaz'ın cenazeleri DNA eşleşmesi yapıldıktan sonra Malatya Adli Tıp Kurumu'ndan dün akşam saatlerinde aileler tarafından teslim alındı. Örgüt destekçilerinin katılımı ile Sarıgazi Cemevi’nde yapılan törenin ardından teröristlerin cenazeleri sözde "Sarıgazi Parti ve Devrim Şehitleri Mezarlığı’nda" defnedildi. Örgüt destekçileri Sarıgazi Cemevinde “Halk Savaşçıları Ölümsüzdür, Gerillalar Ölmez Yaşasın Halk Savaşı, Önderimiz İbrahim Kaypakkaya” sloganları attı. Polisin aldığı tedbirler sonrası cenazeye 60 kişinin katılabileceği bildirdi.

Terörist cenazesi düzenlediler



🔹1-4 Ekim'de Tunceli Ovacık’ta öldürülen;

TKP/ML terör örgütü sözde "Dersim Siyasi Komiseri" Erol Volkan İldem ile TİKKO terör örgütü sözde "Dersim Bölge Komutanı" Ali Kemal Yılmaz için Sarıgazi Cemevinde örgüt destekçileri tören düzenlendi! pic.twitter.com/dLZHVco20X — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 3, 2020

Aynı operasyonda öldürülen TKP/ML TİKKO terör örgütü üyesi Gökçe Kurban Pertek’e bağlı Kacarlar köyünde jandarma-polis ablukası altında toprağa verildi. Aile cenazeyi Pertek Cemevi’ne götürmek istedi, güvenlik güçleri izin vermedi.