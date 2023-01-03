Tunceli'de kadınlar atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürüyor
Tunceli'de atık malzemelerden süs eşyası yapan kadınlar, hem geri dönüşüme hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.
İl Halk Eğitimi Merkezince açılan el sanatları ve süs eşyası yapımı kursuna katılan kadınlar, Tunceli Tasarım Merkezi'nde usta öğreticilerden bir süre teorik bilgi aldıktan sonra atölye çalışmalarıyla el becerisini geliştiriyor.
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Haftanın 5 günü kursa katılan 20 kadın, yünden hayvan figürleri, bezden bebekler, yoğurt kovasından sepet, boncuktan mini masa çiçeği, alüminyum folyo, gazete ve plastik pipetten biblolar hazırlıyor
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Çalışmalarla geri dönüşüme de katkı sunan kadınlardan kimi evine süs eşyası yapıyor kimi de yaptığı ürünleri açılan sergilerde satarak kazanç elde ediyor.
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Tunceli Tasarım Merkezi Koordinatörü Hilal Yorgancı, her yaştan insanın merkezdeki atölyelerden rahatlıkla faydalanabileceğini söyledi.
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