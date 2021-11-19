Tunceli'de Eren Kış-6 Operasyonu başladı

Operasyonda aralarında kadın astsubayların da yer aldığı Tunceli İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel timdeki 1060 personelin görev yaptığı belirtildi.