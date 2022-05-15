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Tunceli'de bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi kırsalında tespit edilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce tuzaklandığı belirlenen el yapımı patlayıcı tespit etti.

Bomba imha uzmanlarınca el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildi.

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