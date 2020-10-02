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Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli-Ovacık kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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