Tuncay Özkan'dan iddialı çıkış: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda farklı isimler gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de hiç kuşkusuz ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

TUNCAY ÖZKAN'DAN İDDİALI ÇIKIŞ

Kılıçdaroğlu adaylıkla ilgili ucu açık söylemlerde bulunsa da CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan iddialı bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda yüzde yüz kazanacağını ifade eden Özkan, "Her şeyin üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur. İnşallah aday olmaya karar verir" şeklinde konuştu.

"KAÇMAK DOĞRU DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu, adaylık söylentileriyle ilgili yaptığı son değerlendirmede "Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır. Hayır ben illa olmayacağım deyip kaçmak doğru değildir. İttifakın aktörleri de o yönetimin içinde yer alacak" dedi.