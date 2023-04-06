Tuncay Keser, RTÜK üyeliğine seçildi!

TBMM Genel Kurulu’nda, Mart 2020’de CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi seçilen Okan Konuralp’in milletvekili adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından RTÜK üyeliği için yeni seçim yapıldı.

Üst Kurul’da boşalan kontenjan için CHP Grubu, partinin grup danışmanı Tuncay Keser’i aday gösterdi. Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda Keser, RTÜK üyeliğine seçildi. Keser oy kullanan 351 milletvekilinin 333’ünün oyunu aldı.