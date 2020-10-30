Tunç Soyer: 20'ye yakın bina yıkıldı

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremle ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklamada bulundu. Soyer, 20'ye yakın binanın yıkıldığı yönünde ihbar aldıklarını belirtti. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum enkaz altında kalan vatandaşların olduğu yönünde bilgi aldıklarını bildirdi.

Bugün İzmir'de meydana gelen ve büyüklüğü 6,6 olan deprem, İstanbul'da da hissedildi. Depremle ilgili olarak açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor.

Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Yaşadığımız deprem sonrası Afet Merkezi'ne doğru yoldayım. Mevcut durumu anbean yerinde kontrol ediyoruz. Ekiplerimiz iş başında" ifadelerini kullandı.

"20'YE YAKIN BİNANIN YIKILDIĞI İHBARINI ALDIK"

Daha sonra CNN'de canlı yayınına bağlanan Soyer, şu an deprem olan bölgeye doğru gittiklerini belirtti ve 20'ye yakın binanın yıkıldığı yönünde ihbar aldıklarını belirtti.