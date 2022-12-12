Tunç, “Siyasi malzeme yapmanın hiçbir yararı yok”

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, çocuğun cinsel istismarının, AK Parti'nin şiddetle reddettiği lanetli ve iğrenç bir suç olduğunu belirtti.

Çocuk haklarıyla ilgili adımların AK Parti iktidarı döneminde atıldığını hatırlatan Yılmaz, çocuğun cinsel istismarı suçuna verilen cezaların iki kat artırıldığını, çocuk istismarı suçlularının infaz rejiminin ağırlaştırıldığını anımsattı.

6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına değinen Tunç, konuyla ilgili mağdurun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, iddianame düzenlendiğini ve kamu davası açıldığını belirtti. Tunç, "Suçun üzerine gidildiği, yargılama başlatıldığı halde konunun üstünün örtüldüğünü söylemek art niyetli bir tutum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna, yargının konuyla ilgili kendi mekanizmalarını işlettiğine dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız konuya müdahil oldu. Hep birlikte yargının vereceği kararı beklemek, yargıya güvenmek durumundayız. Böylesine hassas, böylesine çirkin, hiç kimsenin kabul edemeyeceği, herkesin lanetlediği bir meseleyi sokaklara taşıyarak siyasi malzeme yapmaya çalışmanın, siyasi istismar aracı haline getirmenin hiçbir yararı yok. Çocuklarımız bize emanet, çocuklarımızı çevresindeki risk ve tehlikelere karşı korumak devletin asli görevi. Amasız ve fakatsız, kimden gelirse gelsin konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."