Tunç, AYM'nin iptal kararını değerlendirdi!

Anayasa Mahkemesi (AYM), rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının, kanun hükmünde kararname (KHK) ile düzenlenmesini iptal etmesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulundu.

Yüksek Mahkeme, 703 sayılı KHK'de yer alan rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı'nın üst kademe yöneticilerini atama yetkisinin Anayasa'dan kaynaklanan bir yetki olduğunu vurguladı.

Tunç, "Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir. Parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir AYM kararıdır." dedi.

Tunç, Tatvan Belediye Başkanı ve Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

AYM’nin kararı

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

“Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarabilir. Cumhurbaşkanı üst kademe yöneticilerini atama yetkisi de Anayasa'dan kaynaklanan yetkisidir.

Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir. Parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir AYM kararıdır. Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerini atama yetkisi Anayasa'dan kaynaklanan bir yetkidir. Yürütmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamelerini çıkarabilir.

Hakkari’ye kayyum ataması

Terörle mücadelede birlik beraberlik içinde olmayız. Tatvan'da ve bazı belediyelere gördüğümüz devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımızın resminin birtakım beyanlarda bulunarak indirilmesi birliğimize yönelik saldırıdır. Tatvan'da da soruşturma açılmıştır

Hakkarı Belediye Başkanı'na ilişkin olarak haklarında bir soruşturma ve kovuşturma olmuşsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var. Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddelerinde de anayasanın 127'inci maddesine dayanarak hakkında bir terör soruşturması varsa İçişleri Bakanı'na anayasadan kaynaklanan bu yetkiyle geçici olarak görevden alma yetkisi düzenlenmiştir.

Hakkari Belediye Başkanı hakkında terör soruşturması ve devam eden davası vardır. Milletin oylarıyla seçilen yerel yöneticiler, milletin kaynaklarını ve parasını millete aktarmak durumundadırlar. Terörle ilgili terör soruşturmaları ve kovuşturmalarına muhattap olurlarsa anayasamızın 127'inci ve Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddesinin uygulanması durumunda hiç kimsenin bu durumdan yakınmaması gerekir.

Serdar Sertçelik hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlattı.

Bakan Tunç ayrıca, "Türkiye gereken evrakları, Macar makamlara iletti. Sertçelik'i adli suçlar sebebiyle istedik. Orada bir yargılama gerçekleşecek. Yapılan yargılamadan sonra iadesinin gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.