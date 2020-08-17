AjansHaber.com.tr Gündem Tüm zamanların en iyi rakamına ulaştık!

"Konut satışı tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan konut satış rakamlarını değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan konut satış rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı." dedi.

Çok Okunan Haberler
Komandolar bir teröristi etkisiz hale getirdi
Emir Olçok'tan mesaj dikkat çeken AK Parti mesajı
Türkiye ve Libya'nın dostluk anıtı: Turgut Reis
8 milyon gence iş kapısı doğacak
Kurum acil dönüştürülmesi gereken sayıyı açıkladı
Aracını hatalı park eden Türk aile darp edildi
Deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü