"Konut satışı tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan konut satış rakamlarını değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan konut satış rakamlarını değerlendirdi.
250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 17, 2020
Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı.
Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum.👏 https://t.co/nbpo4mkGdw
Bakan Albayrak, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı." dedi.