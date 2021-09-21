Tüm zamanların en iyi 500 şarkısı
Müzik alanında referans olarak kabul edilen ABD'nin ünlü müzik dergisi Rolling Stone, tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesini güncelledi.
Rolling Stone dergisi, '"Tüm zamanların en iyi 500 şarkısı" listesini 17 yıl sonra güncelledi. Dergi, ilk 10 sıraya sadece ABD’de değil, dünya genelinde bilinen şarkıları da ekledi. Listedeki 500 şarkı; 4000 şarkı arasından, 250 müzisyen, şarkı yazarı ve müzik sektörü temsilcilerinin oylarıyla belirlendi.
2004'teki listede Bob Dylan'ın "Like a Rolling Stone" şarkısı zirvedeyken, yeni listede ise Aretha Franklin’in "Respect" isimli şarkısı yer aldı. Listede Public Enemy isimli rap grubunun "Fight The Power" isimli şarkısı ikinci sırada yer aldı.
İşte Rolling Stone dergisinin en iyi 500 şarkı listesinde zirvede yer alanlar;
- Aretha Franklin - Respect
- Public Enemy - Fight the Power
- Sam Cooke - A Change Is Gonna Come
- Bob Dylan - Like a Rolling Stone
- Nirvana - Smells Like Teen Spirit
- Marvin Gaye - What’s Going On
- The Beatles - Strawberry Fields Forever
- Missy Elliott - Get Ur Freak On
- Fleetwood Mac - Dreams
- Outkast - Hey Ya
Yorumlar