Rolling Stone dergisi, '"Tüm zamanların en iyi 500 şarkısı" listesini 17 yıl sonra güncelledi. Dergi, ilk 10 sıraya sadece ABD’de değil, dünya genelinde bilinen şarkıları da ekledi. Listedeki 500 şarkı; 4000 şarkı arasından, 250 müzisyen, şarkı yazarı ve müzik sektörü temsilcilerinin oylarıyla belirlendi.

2004'teki listede Bob Dylan'ın "Like a Rolling Stone" şarkısı zirvedeyken, yeni listede ise Aretha Franklin’in "Respect" isimli şarkısı yer aldı. Listede Public Enemy isimli rap grubunun "Fight The Power" isimli şarkısı ikinci sırada yer aldı.

İşte Rolling Stone dergisinin en iyi 500 şarkı listesinde zirvede yer alanlar;