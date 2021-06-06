Tüm öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevuları açıldı

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurmuştu.