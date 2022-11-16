Tüm il ve ilçelerde depozito iade noktası oluşturulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver'in açıklamaları şöyle:

"Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıyı depozitoda da göstereceğiz. Depozito Yönetim Sistemi'ni 2023'ün sonuna kadar tüm illerimizde ve ilçelerimizde 7 bin depozito iade noktasında gerçekleştireceğiz"

"Sıfır atık projesi çatısı altında uyguladığımız tüm bu çalışmalarla 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 27,2'ye çıkardık. 2023'te bu oranı önce yüzde 35'e ve 2035'te de yüzde 60'a çıkaracağız"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve uluslararası danışmanlık şirketi Bain&Company, Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik raporu olan ESG (Çevresel Sosyal ve Yönetimsel) Ceo Pulse'u yayınladı.

Türkiye'de faaliyet gösteren önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri (CEO) ile gerçekleştirilen görüşmelerin çıktılarının yer aldığı, liderlerin öngörülemeyen durumlarla başa çıkma stratejilerinin, ülkenin çevreci yaklaşıma geçişinde şirketlerin üslendikleri rollerin ve şirketlerdeki ESG çalışmaları hakkında bilgilerin sunulduğu raporun sonuçları, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde açıklandı.