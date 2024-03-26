5 Milyon yıllık Tulumtaş Mağarası nerede?

Açıldığı günden beri büyük ziyaretçi akınına uğrayan Tulumtaş Mağarası vatandaşlar tarafından son bir yıldır en çok merak edilen yerlerden biri olmayı başardı. Peki insanlar tarafından merak edilen, Tulumtaş Mağarası nerede? Tulumtaş Mağarası ziyaret saatleri nedir? Tulumtaş Mağarası hangi günler açık? Giriş ücreti ne kadar? Tulumtaş Mağarasına nasıl gidilir?