5 Milyon yıllık Tulumtaş Mağarası nerede?
1992 yılında yol çalışması sırasında ortaya çıkarılan Tulumtaş Mağara’sı Ankara’da önemli bir turistik yer olmayı başardı. Açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Tulumtaş Mağarası nerede? Giriş ücreti ne kadar? Tulumtaş Mağarasına nasıl gidilir?
Açıldığı günden beri büyük ziyaretçi akınına uğrayan Tulumtaş Mağarası vatandaşlar tarafından son bir yıldır en çok merak edilen yerlerden biri olmayı başardı. Peki insanlar tarafından merak edilen, Tulumtaş Mağarası nerede? Tulumtaş Mağarası ziyaret saatleri nedir? Tulumtaş Mağarası hangi günler açık? Giriş ücreti ne kadar? Tulumtaş Mağarasına nasıl gidilir?
Tulumtaş Mağarası nerede?
Tulumtaş Mağarası, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde İncek, Hacılar ve Tulumtaş köyleri arasında, Karayatak mevkisinde bulunuyor. Ankara için gezilecek yeni doğal bir alan olan Tulumtaş Mağara’sına 192- 194- 196 ve 197 numaralı EGO otobüsleri ile ulaşım sağlanabiliyor.
Tulumtaş Mağarası Ne zaman açıldı?
Tulumtaş Mağarası, 1992 yılında Ankara Çevre Yolu’nun inşası için işletilen taş ocağında yapılan çalışmalar sırasında keşfedildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca 1’inci derece doğal sit ilan edilen mağarada, Orta Tunç Çağı Yerleşim Katmanları bulundu. 30 yıl önce keşfedilen Tulumtaş Mağarası, 1 Ağustos 2023 tarihinde vatandaşların ziyaretine açıldı.
Tulumtaş Mağarası ziyaret saatleri nedir? Hangi günler açık?
Tulumtaş Mağarası, haftanın her günü 09:00 ve 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.