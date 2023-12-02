Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin’den GSM operatörlerine çağrı!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, teknolojik cihaz desteği adı altında uygulanan kampanyadan yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin hatlarını kendi üzerlerine taşımak istediklerinde GSM operatörleri tarafından 600 TL gibi bir rakam istendiğini söyleyerek, “GSM operatörlerinin bu kampanya çerçevesinde hat taşımayı 20 - 25 TL gibi bir rakamla yapmalarını bekliyoruz” dedi.

Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine, piyasa satış fiyatı 9.500 TL'yi geçmeyen telefonlar için teknolojik cihaz desteği adı altında uygulanan kampanyada indirim uygulanacak. Kampanya şartlarından biri de öğrencilerin telefonu kullanacakları hatların kendi adlarına olması. Öğrencilerin aileleri tarafından 18 yaşından önce alınan hatları bu kampanyaya katılmak için kendi adlarına taşımaları gerekiyor. Bu konu hakkında açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, öğrencilerin GSM operatörlerine hat taşımak için gittiklerinde 500 - 600 TL gibi bir rakamla karşılaştıklarını söyledi.

Son günlerde milyonlarca üniversiteli gencimizi ilgilendiren bir kampanyaya şahit oluyoruz. Hükümetin teknoloji desteği adı altında gençlere 5 bin 500 TL’ye vatan bir indirim jesti oldu. Bununla birlikte de gençler bu kampanyadan faydalanmak için GSM operatörlerine ve telefon satış mağazalarına başvurdular. Orada telefonu alacak gencin hattının kendi adına kayıtlı olması şartı ile karşılaştılar. Bunun biraz düşünülmeden yapılmış bir kampanya olduğu da ortaya çıktı. Şöyle ki; hiçbir gencin telefonu kendi adına değil. Çünkü bu gençler telefonu üniversiteye başladıktan ya da 18 yaşından sonra almadı. 14-15 yaşlarında kendi adlarına hat alamadıkları için anne, baba, dayı ve teyzelerinin kendi adlarına alıp, verdiği hatları kullandılar. GSM operatörleri de sürekli; ‘Hattı kullanan kim? Kiminle görüşüyoruz’ diyerek, bunu kayıt altına alıyorlar. Benim bu telefonu 4-5 senedir kullandığım belli. Fakat bu kampanya için gidince kendi adına alma şartından dolayı GSM operatörlerinde bir suistimal sezdik” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden istenen 600 TL’lik hat taşıma bedelinin 20 - 30 TL’ye yapılmasını talep ettiklerini dile getiren Şahin, “kampanyadan faydalanmak için giden gençler, hattı kendi adlarına almaları şartı ile karşılaşıyorlar, gençler de anne babasından ya da dayısından kendi adına hattını alırken, GSM operatörleri 500-600 TL gibi bir devir bedeli istiyorlar. Bu rakam ciddi bir rakam. Bugün bir milyonluk araba alıyorsunuz, notere gidiyorsunuz. Üzerinize almak için 938 TL bedel ödüyorsunuz. Notersiz, vergisiz 600 TL almak nedir? Yani fırsattan istifade hiçbir masrafı olmayan bu devir için 600 TL alınır mı? Bu insafsızlık. Burada bu düzenlemeyi ya GSM operatörlerinin bu kampanya çerçevesinde 20 - 30 TL gibi bir rakamla düzenlemeleri ya da kampanyanın şartlarının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Çünkü çok ciddi şikayetler geliyor. Zaten 5 bin 500 TL’lik indirimin 500-600 TL’si direk masrafa gidiyor. Bunun düşünülmesi gerekiyor. Bu anlamda bir sağ duyuya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.