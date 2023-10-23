Tüketici güven endeksi ekimde arttı

TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekim ayında yüzde 4,4 oranında artarak 74,6 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 6,1 artarak 59,7, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 5,4 artarak 72,6, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7,2 artarak 72,9, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,5 artarak 93,2 değerini aldı.