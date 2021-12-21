Tüketici güven endeksi Aralık'ta aylık bazda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık'ta geçen aya göre yüzde 3,1 azaldı. Kasım'da 71,1 olan endeks, bu ay 68,9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Kasım'da 56,1 iken Aralık'ta yüzde 3,6 azalarak 54,1'e düştü.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım'da 68,9 iken Aralık'ta yüzde 5,3 azalarak 65,2'ye geriledi.

Kasım'da 68,2 olan gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, Aralık'ta yüzde 2,2 azalışla 66,7 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi kasımda 91,4 iken bu ay yüzde 1,9 gerileyerek 89,6 değerini aldı.