TÜKETBİR, Bülent Tunç ile devam kararı aldı!

Ankara Grand Mercure Otel’de gerçekleştirilen Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Genel Kurulu’nda tek listeyle seçimlere giren Bülent Tunç güven tazeledi.

Genel Kural’a, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk İş Başkanı Ergun Atalay, Eski Sendikacı Enver Toçoğlu, TBMM İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, RTÜK Mali İşler Daire Başkanı Bülent Çaycı ve çok sayıda davetli katıldı.

116 Birlik 160 bin üyenin olduğu TÜKETBİR’in kongresi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Burada konuşan Genel Başkan Tunç, Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerinin hissedildiği bir dönem yaşadıklarına işaret ederek, sektörün daha ileri gitmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kırmızı et üreticileri için süreçlerin kolay olmadığına işaret eden Tunç, et fiyatlarıyla ilgili spekülasyon yapanların üretim süreçlerini de düşünmeleri gerektiğini dile getirdi.

Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından hayvancılık sektörü için beş yıllık yol haritasının hazırlandığına dikkati çekerek, sektör olarak bu yol haritasını desteklediklerini bildirdi.

Et üreticilerinin desteklenmesi çağrısında bulunan Tunç, Türkiye'de kırmızı et üretiminde ise sorun yaşanmadığını vurguladı. Bülent Tunç'un yeniden TÜKETBİR Genel başkanı seçildiği genel kurulda, Birliğin faaliyet raporları da ibra edildi.