TÜİK'ten enflasyon açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) hesaplamasında doğalgaz fiyatlarına ilişkin önemli bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Bu değişiklik, mayıs ayı enflasyonunda sert bir düşüşe neden olacak.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı itibarıyla uygulanmaya başlanan yeni yöntemle birlikte doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi kullanılacak. Doğalgaz fiyatları mayıs ayında enflasyon hesaplamasında dikkate alınmayacak ve doğalgazın etkisi enflasyonda sıfır olarak kabul edilecek.

2023 Haziran ile 2024 Mayıs arasında gerçekleştirilecek TÜFE hesaplamalarında, 25 metreküp ve üzeri doğalgaz tüketimi için yapılan fiyatlandırma indirimleri dikkate alınacak.