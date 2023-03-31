TÜİK şubat dış ticaret istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Verilere göre şubatta dış ticaret açığı 12,07 milyar dolar oldu. Yılın ilk iki ayı itibariyle dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

Buna göre Türkiye'de dış ticaret açığı şubatta bir önceki yıla göre yüzde 51,4 artışla 12,08 milyar dolar oldu.

İhracat şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 18,7 milyar dolar, ithalat ise yüzde 10,1 artarak 30,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre şubatta dış ticaret açığının 12,2 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Ocak ayında da dış ticaret açığı 14,24 milyar dolar olarak açıklanmıştı.