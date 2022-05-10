TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11,5 olarak gerçekleşti.

İşsiz sayısı bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişiye yükseldi. Şubat ayı işsizlik oranı yüzde 10,7 olarak açıklanmıştı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puanlık artışla yüzde 21,2 oldu.

Öte yandan TÜİK, mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gitti.