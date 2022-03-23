TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2021" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2020'ye kıyasla 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,1 puan düşerek yüzde 12'ye geriledi. 2020'de işsizlik oranı yüzde 13,1, işsiz sayısı ise 4 milyon 40 bin kişi olarak açıklanmıştı.

Ayrıca, Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021'den itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak Uluslararası Çalışma Örgütünün 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçildi. Bu kapsamda, 2021 yılıyla karşılaştırılabilir olması açısından 2020 sonuçları yeni tanım ve kavramlara göre hesaplanabilir göstergeler için revize edildi ve ilgili istatistiksel tablolar kamuoyuna sunuldu.

Genç işsizlikte azalma

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak yüzde 22,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 19,4, kadınlarda ise yüzde 28,7 olarak hesaplandı.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı da 2,5 puan artışla yüzde 45,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 62,8, kadınlarda yüzde 28 olarak belirlendi.

İstahdamda hizmet sektörü ön planda

Geçen yıl 4 milyon 948 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 143 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 777 bin kişi inşaat sektöründe, 15 milyon 928 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 211 bin, sanayi sektöründe 661 bin, inşaat sektöründe 231 bin, hizmet sektöründe 998 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla kıyaslandığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan ve inşaat sektörünün payı 0,4 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,5 puan ve hizmet sektörünün payı 0,6 puan azaldı.

İş gücüne katılım oranları

İş gücü, geçen yıl 32 milyon 716 bin kişi, iş gücüne katılım oranı yüzde 51,4 oldu. İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda ise yüzde 32,8 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2021'de bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 24,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,8 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın iş gücü istatistiklerine ilişkin bazı göstergeler şöyle: