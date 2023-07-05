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TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıklandığına göre haziranda yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

Düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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