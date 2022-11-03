TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu.

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma oldu.

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