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TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu.

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu.

TÜFE'deki  değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma oldu.

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