TÜİK açıkladı! Kültürel miras istatistikleri!

Türkiye genelinde müze sayısı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarak 519'a ulaşırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 69 artışla 23 milyon 245 bin 317 oldu.