TÜİK açıkladı! Kültürel miras istatistikleri!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.
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Türkiye genelinde müze sayısı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarak 519'a ulaşırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 69 artışla 23 milyon 245 bin 317 oldu.
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Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 5,1 artarak 519'a çıktı. Bu müzelerin 210'u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 309'u ise özel müze kategorisinde yer alırken ören yeri sayısı 143 oldu.
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Müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 719 bin 409 olarak kayıtlara geçti.
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