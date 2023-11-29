TÜİK açıkladı! İhracatta artış hız kesmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat Ekim'de yüzde 7,4 artışla 22 milyar 871 milyon dolara ulaştı.

İthalat ise yüzde 0,6 artarak 29 milyar 390 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 7 milyar 902 milyon dolardan, 6 milyar 519 milyon dolara geriledi

ihracat 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 209 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 1,1 artarak 303 milyar 821 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı ise yüzde 3,2 artarak 91 milyar 44 milyon dolardan, 93 milyar 917 milyon dolara yükseldi.

En fazla ihracat Almanya'ya

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 763 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 322 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 254 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 115 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 110 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İthalatta ilk sırada Çin var

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 761 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 233 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 606 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 344 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 247 milyon dolar ile ABD izledi.