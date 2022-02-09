Tuğba Özerk cephesinden 'Tosuncuk" iddialarına yanıt geldi
Şarkıcı Tuğba Özerk, Çiftlikbank vurguncusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın parasını şirketi üzerinden akladığı iddiasına ilişkin avukatı aracılığıyla bir açıklamada bulundu.
Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi.
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Buna göre, Tuğba Özerk'in, 'Çiftlik Bank' dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.
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Sabah'ın haberine göre, MASAK’ın yaptığı incelemede Tuğba Özerk’in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edildi.
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Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
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