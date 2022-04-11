Tuğba Özay en büyük travmasını gözyaşlarıyla anlattı

Özay, 15 yaşındayken, ailece bir trafik kazası geçirdiklerini söyledi. Özay, hayatında kendisini en çok etkileyen kaza anını şu cümlelerle ifade etti:

Babaannemi ve amcamı kaybettikten sonra babam çok duygusal bir sürece girmişti. O dönem arka arkaya trafik kazası geçirdi. Halam 32 yaşında sevdiği adamla kazada öldü. Halamın yaş gününde de onları düşündüğü için babamın morali bozuktu. Ailece, kaza geçirdik. O kazada annemin de babamın da hayatını ben kurtardım. İkinci Köprü'de, göz gözü görmüyordu. Şubat ayıydı. Tipi vardı. Babam camdan fırladı. Babam 32 yaşındaki kardeşini trafik kazasında kaybetmişti. O üzüntüyle bizi dışarı çıkarıp gezdirmek istedi. Zaten yarım saat sonra çok büyük bir trafik kazası geçirdik. Annemin leğen kemiği kırıldı. 8 ay hastanede yattı. Babam iç kanama geçirdi. O kazada boynum çatlamıştı."