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Tüfekle oynayan çocuk, 3 yaşındaki kuzenini vurdu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir çocuk babasının tüfeği ile oynarken vurduğu 3 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir çocuk babasının tüfeği ile oynarken vurduğu 3 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yukarıdonurlu Mahallesi'nde 7 yaşındaki A.E.T, babasına ait tüfekle oynadığı sırada 3 yaşındaki amcasının oğlu M.A.T'yi tüfeğin ateş alması sonucu ensesinden vurdu.

Ağır yaralanan çocuk ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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