Tüfekle kardeşini yaraladı, arkasına bakmadan kaçtı!

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir gece kulübü önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında tüfekle birkaç el ateş eden Ş.E. (20), kardeşi M.E'yi (18) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.E, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Ş.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntülerde M.E'nin, sokakta bir grup kişi tarafından tartaklanması, Ş.E'nin bu kişilere doğru kısa mesafeden tüfekle ateş açması ve kardeşi M.E'nin vurularak yere düşmesi yer alıyor.

Yerde yaralı yatan kardeşinin yanında bir süre beklediği görülen Ş.E'nin, daha sonra koşarak uzaklaştığı da güvenlik kamerasına yansıyor.