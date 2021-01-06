TÜBİTAK SAGE'den dikkat çeken 'Bozdoğan' paylaşımı

Son yıllarda savunma sanayii alanında art arda attığı adımlarla ciddi bir sıçrama gösteren ve bu adımlarının meyvesini sahada çok net bir şekilde alan Türkiye, gelecek döneme ilişkin projelerde de hız kesmiyor.

Türkiye, güvenlik güçlerinin envanterine yeni ürünler eklenmeye devam ediyor.

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) hava-hava füzesi Bozdoğan'ın x-ışını muayenesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Açıklamada, "EN ISO 9712 sertifikasına sahip altyapımızda mühimmatlara ve enerjik malzemelere radyografik, ultrasonik, manyetik parçacık, sıvı penetrant ve gözle muayene testleri yapılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin eldeki savaş uçaklarından da atılabilmesi konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor.

GÖKTUĞ PROJESİ

ABD'nin tedarik konusunda sorun çıkarmasının ardından alınan bir kararla 2013 yılında geliştirilmeye başlandı. GÖKTUĞ Projesi, BOZDOĞAN Görüş İçi Hava Hava Füzesi (WVRAAM) ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi (BVRAAM) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.