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TÜBİTAK 98 personel alacak

TÜBİTAK, 13 uzman-uzman yardımcısı, 85 araştırmacı olmak üzere toplamda 98 personel alımı yapacak. Adayların 17 Mayıs tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 98 personel istihdam edecek.

13 UZMAN-UZMAN YARDIMCISI, 85 ARAŞTIRMACI ALINACAK

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Kurumsal İletişim Daire Başkanlığına 13 uzman-uzman yardımcısı, BİLGEM'e ise 85 araştırmacı alımı yapılacak.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvuruların TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 17 Mayıs'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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