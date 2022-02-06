Tuba Büyüküstün'ün acı günü! Kore Gazisi Ali Büyüküstün vefat etti
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün dedesi Salih Serdar Büyüküstün’ün babası Değirmendereli Kore Gazisi Ali Büyüküstün vefat etti. Kore Gazisi, Değirmendere Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere'de yaşayan Kore gazilerinden Ali Büyüküstün 93 yaşında hayatını kaybetti. Gölcüklü dört Kore gazisinden birisi olan Ali Büyüküstün ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün dedesi Salih Serdar Büyüküstün’ün babasıydı.
Ali Büyüküstün, Değirmendere Merkez Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Tuba Büyüküstün’de cenaze törenine katılanlar arasındaydı. Kore Gazisi Ali Büyüküstün, Değirmendere Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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