TUA Milli Hibrit İtki Sistemi’nin testini geçti
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sosyal medya hesaplarında Ay Araştırma Programı (AYAP-1/ Ay Görevi) hakkında yeni gelişmeleri paylaştı.
DeltaV Uzay Teknolojileri; AYAP-1’de uzay aracını Ay’a taşıyacak hibrit itki sistemini geliştiriyor. Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS)olarak adlandırılan sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sisteminin üretimi ve kurulumu tamamlandı.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Ay Araştırma Görevi (AYAP – 1) kapsamında uzay aracını Ay’a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi(HİS) sistem seviyesi ateşleme testini başarıyla geçtiğini açıkladı.
Heyecanlı HİS’ler🤩🚀— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) April 13, 2022
Ay Araştırma Görevi (AYAP – 1) kapsamında uzay aracımızı Ay’a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi(HİS) sistem seviyesi ateşleme testi başarıyla gerçekleşti.✅#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷#GökyüzüneBakAyıGör🌕@DeltavUzay pic.twitter.com/I9uc518GwX
Yorumlar