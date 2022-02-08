TUA Başkanı Yıldırım, Kocaeli'nde gençlerle buluştu

Derince Belediyesi’nin düzenlediği, "Gençlerle Söyleşi" programına konuk olan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 'Milli Uzay Programı' hakkında önemli mesajlar verdi.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Serdar Hüseyin Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Kendi uydumuzu imal edebilecek kapasitedeyiz"

"Türkiye’de en büyük kabiliyetimiz olan uydu yapımında çok ciddi mesafe aldık. Türksat-6 uydumuzu yüzde 60 civarında yerlilik oranıyla imal ediyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Bunu yapabilen ülke sayısı dünyada 10-12 tane. Türkiye de bu ülkelerden biri. Kendi uydumuzu, uzay aracımızı imal edebilecek kapasiteyi büyük ölçüde kazanmış durumdayız”

"Ay'da olmak çok büyük önem arz ediyor"

"Ay, uzay faaliyetleri için çok önemli bir istasyondur. Çünkü Ay, dünyanın uzaya açılış kapısı olacaktır. Bu yüzden Ay'da olmak çok büyük önem arz ediyor."

"Uzay hukuku çalışmalarına biz de iki uzman arkadaşımızla katılıyoruz"

“Birleşmiş Milletler nezdinde gerçekleşen ve Viyana’da yapılan uzay hukuku çalışmalarına biz de iki uzman arkadaşımızla katılıyoruz. Çalışmalar olgunlaşınca ülkelerin kendi milli uzay hukukları oluşmuş olacak."

"Uzay ekonomisinin yaklaşık 1 trilyon doları aşacak"

“2030 yılında uzay ekonomisinin yaklaşık 1 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Bana göre bu rakam çok daha fazla olacaktır.”

Millilik vurgusu

“Uzaya bağımsız erişimimiz olmalı. Bu çok kritik bir konu. Uzaya kendiniz erişemiyorsanız, bu ciddi bir handikaptır. Kritik noktalarda millilik çok önemli. Bazı kritik teknolojileri, öncelikleri belirleyerek millileştirmemiz gerekiyor. Bunu da yapmaya çalışıyoruz”

Milli Uzay Programı

“İlk hedefimiz Ay programımız. Asıl hedef ise 2028 yılı sonuna kadar Ay'ın yüzeyine bir araç indirmek ve bilimsel veri toplamak. Yakın bir zamanda aya ulaşacağız fakat ara hedef koyduk. 2023 sonuna kadar ilk hedefimiz hibrit roketimizle aya ulaşmak. İkinci hedefimiz ise uydu geliştirme kabiliyetimizi tek çatı altında toplayarak bir dünya markası oluşturmak. Ülkemize hem ekonomik hem de teknolojik olarak çok şey katacak bir proje olacak”

Uzaya gidecek ilk Türk

“Uzaya şu ana kadar 600 e yakın insan çıktı. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Türk vatandaşı da uzaya çıksın ve bayrağımızı uzaya götürsün istiyoruz. Üstelik bunu bilim misyonuyla gerçekleştirecek, deneyler yapacak. Bu Türkiye için sıçrama hamlesidir”