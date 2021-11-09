TTB Başkanı Fincancı'dan HDP'ye ziyaret
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, HDP'ye ziyarette bulundu. HDP eş başkanı Mithat Sancar ile basın toplantısı düzenleyen Fincancı "Türkiye’nin sağlık sistemini birlikte kurgulayacağız." dedi.
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Genel Sekreteri Vedat Bulut, Merkez Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, burada HDP eş başkanı Mithat Sancar ile basın toplantısı düzenledi.
"SAĞLIK SİSTEMİNİ BİRLİKTE KURGULAYACAĞIZ"
Başlattıkları “Emek Bizim Söz Bizim” adlı kampanyaya ilişkin Sancar’a bilgi veren Fincancı, yaptığı basın açıklamasında "Türkiye’nin sağlık sistemini birlikte kurgulayacağız." ifadesini kullandı.
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