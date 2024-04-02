TSYD'nin eski başkanlarından Togay Bayatlı vefat etti
Türk basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) eski başkanı Togay Bayatlı 85 yaşında vefat etti.
TSYD'den yapılan açıklamada, Bayatlı'nın vefat ettiği belirtilerek, "TSYD'nin 7. Genel Başkanı Togay Bayatlı'yı kaybettik. Acımız büyük, Allah rahmet eylesin." ifadesi kullanıldı.
Bayatlı'nın üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden (TGC) yapılan açıklamada da, "Uzun yıllar mesleğimize spor alanında başarıyla hizmet veren üyemiz Togay Bayatlı’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." denildi.
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