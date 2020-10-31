Tsunami videosu çeken genç babaannesinin suda sürüklendiğini gördü

İzmir'de Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Sığacık'ta kısmi tsunami oldu. Denizin taşmasıyla birlikte sokak ve caddeleri su basarken, tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın su altına kalarak boğuldu. O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.

İzmir'deki meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık'ta kısmı tsunami oldu. Kıyıya yakın bölgelerdeki mahalle ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Bu sırada tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın deniz yükseldiği sırada suda sürüklenmeye başladı.

KADININ BABAANNESİ OLDUĞUNU FARK EDİNCE FERYAT ETMEYE BAŞLADI

O sırada akıntının videosunu çeken bir çocuk ise suda sürüklenen kadının babaannesi olduğunu fark etti ve feryat etmeye başladı. Suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu söyleyen çocuk, babaannesine yardım edemedi ve göz yaşlarına boğuldu.

"Babaanne..."



🔹Depremin ardından sokak ve caddeleri su basarken, tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın su altına kalarak boğuldu.



🔹O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.#Yanındayızİzmir pic.twitter.com/perH2fMeDd — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 31, 2020

ELİNDEN HİÇBİR ŞEY GELMEDİ

Çocuğun kayıt altına aldığı görüntülerde suların cadde ve sokaklardaki her şeyi sürüklediği görüldü. Kamerasının yönünü değiştiren genç çocuk, o sırada suda sürüklenen bir kadını gördü ve kadının babaannesi olduğunu fark etti. Videoyu çeken çocuk o anda çaresizlik içinde feryat etti.

"ELİNDE BÜYÜDÜK SAYILIR"

Öte yandan konuyla ilgili olarak Sığacık Mahalle Muhtarı Yaşar Keleş açıklamada bulundu. Keleş yaptığı açıklamada, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin sular altığında kaldığını ve hayatını kaybettiğini belirtti. Yıllardır tanıştıklarını aktaran Keleş "Bizim mahallede teyzemiz, elinde büyüdük sayılır. Tekerlekli sandalyedeydi. Deprem olunca evden tekerli sandalyeyle çıkardılar. O an deniz geldi, herkes panik içerisindeydi, onun da tekerlekli sandalyesi devrildi. Koşturduk, kaldırdık, kurtardık ama su yutunca kurtaramadık" dedi.