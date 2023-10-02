TSK'ya iftira atan Tanrıkulu'nun fezlekesi TBMM'de!

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan yakın ilişkisi ve terör seviciliği ile tanınan CHP'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Tanrıkulu, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal sözler sarf etti.

PKK'nın kara propagandalarına sığınarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzatan Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftiralarını sıraladı. Tanrıkulu'nun bu iftiralarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Fezlekesi TBMM'ye ulaştı

Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Tanrıkulu hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlandı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı"

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını da dile getiren Tanrıkulu, " Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." demişti.

Birçok kesimden tepki alan Tanrıkulu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.