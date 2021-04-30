TSK'daki kripto FETÖ'cüler çözüldü

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan İstanbul'da 216'sı muvazzaf 258 şüpheli, İzmir'de 243'ü muvazzaf 274 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de yürütülen ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik 26 Nisan'da başlatılan ve güvenlik birimlerince "Halisdemir-1" adı verilen operasyonda gözaltı sayısı 456'ya ulaştı.

11 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU SERBEST BIRAKILDI

Operasyonun İzmir ayağında 274 şüpheliden yakalanan 251'inin işlemleri tamamlandı.

Bazı şüphelilerin sağlık durumu ve operasyon tarihinden önce işlem yapılması nedeniyle gözaltı kararı iptal edilirken 11 şüpheli itirafçı olmaları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı.

159 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 221 şüpheliden 94'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 127'si tutuklandı.

Operasyonda 258 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul ayağında ise gözaltındaki 205 kişinin 145'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 32'si tutuklandı.

28 şüpheli de faydalı itirafçı oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken aranan bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu, bazılarının ise muvazzaf olmayan eski askeri okul öğrencilerinden oluştuğu öğrenildi.