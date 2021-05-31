TSK ve MİT'ten Gara'da ortak operasyon

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz. TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.