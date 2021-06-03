TSK terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Irak’ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayacak şekilde operasyonlara devam ediyoruz. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!