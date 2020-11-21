Trump'tan Pfizer'e suçlama

Trump, 'Pfizer ve diğerleri aşı için bekledi. Ben başkan olmasaydım, 4 yıl daha bu şirketler aşı geliştiremezdi. Pfizer ve diğerleri aşı çalışmalarının sonucu için bekledi, bekledi, bekledi ve seçimlerden birkaç gün sonra açıklama yaptı.' diye konuştu.

Trump, Beyaz Saray'da reçeteli ilaç fiyatlarının düşürülmesi konusunda yaptıkları çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kendilerinin 4 yıl önce göreve geldiklerinde söz verdikleri üzere ilaç fiyatlarının düşürülmesi konusunda büyük adımlar attıklarını belirten Trump, bugün bu konuda iki yeni kural daha getirdiklerini belirtti.

Trump, ilk kuralın ilaç simsarlarını devre dışı bırakarak özellikle ileri yaşlı Amerikalıların kullandığı reçeteli ilaçların fiyatlarının düşürülmesi olduğunu belirtti.

Amerikalıların yıllardır hemen hemen aynı ilaçlara diğer ülkelerden çok daha fazla para ödediğini belirten Trump, bu ilaçların fiyatını da daha aşağı çektiklerini duyurdu.

- TRUMP'TAN PFİZER VE DİĞER İLAÇ ŞİRKETLERİNE SUÇLAMA

Trump, fiyatları düşürmesinden dolayı ilaç firmalarının kendisini çok sevmediğini ve seçim sürecinde kendisine karşı kampanya yürüttüklerini öne sürerek, "Büyük ilaç şirketleri, büyük teknoloji şirketleri ve basın benim karşımdaydı. Ancak ben bir şekilde bu seçimleri neredeyse 74 milyon oy ile kazandım." diye konuştu.

Seçimlerden kısa süre sonra Pfizer'ın aşı çalışmalarının başarılı olduğunu açıklamasına tepki gösteren Trump, "Pfizer ve diğerleri aşı için bekledi. Ben başkan olmasaydım, 4 yıl daha bu şirketler aşı geliştiremezdi. Pfizer ve diğerleri aşı çalışmalarının sonucu için bekledi, bekledi , bekledi ve seçimlerden birkaç gün sonra açıklama yaptı." eleştirisinde bulundu.

Trump, bu aşıların sonucunun ekim ayında yayınlanabileceğini ancak kendisinin ilaç fiyatlarını düşürmek istemesi nedeniyle firmaların da seçimlere kadar aşı sonuçlarını açıklamadığını öne sürdü.

Demokratları da seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlayan Trump, "Böyle sahtekar oyunlar, bizi Amerikan halkı için doğru olanı yapmaktan alıkoyamaz. Her zaman Amerikan halkını ilk sıraya koyacağım." dedi.

Basın toplantısında konuşan ABD Sağlık Bakanı Alex Azar da Trump'ın liderliğinde Kovid-19'a karşı önemli yol kat ettiklerinin altını çizerek, Pfizer ve Biontech'in aşı onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti.