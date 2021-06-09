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Trump'tan Nijerya'ya destek: Daha fazla ülke Twitter'ı yasaklamalı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın kullanımını yasaklayan Nijerya yönetimine destek verdi. Trump, "Daha fazla ülke, özgür ve açık konuşma hakkına izin vermediği için Twitter ve Facebook'u yasaklamalı; herkesin sesi duyulmalı" dedi.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınından sonra sosyal medya hesapları kapatılan Eski ABD Başkanı Trump, yazılı açıklama yaparak Nijerya yönetiminin Twitter kararına destek verdi.

Trump, açıklamasında, "Başkan'ın hesabını yasaklayan Twitter'ı yasaklayan Nijerya'ya tebrikler. Daha fazla ülke, özgür ve açık konuşma hakkına izin vermediği için Twitter ve Facebook'u yasaklamalı; herkesin sesi duyulmalı" dedi.

Trump'a sosyal medya engeli

Trump'ın Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesapları, 6 Ocak'taki Kongre baskınında "halkı şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle kapatılmıştı.

Nijerya'da Twitter yasağı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmıştı.

Muhammed Buhari paylaşımında, "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız" demişti.

Nijerya'da Twitter'ın faaliyetleri askıya alındıNijerya'da Twitter'ın faaliyetleri askıya alındıDünya

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuş, bu yasağı ihlal edenlere yargılanma kararı verilmişti.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD’nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğunun altı çizilmişti.

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