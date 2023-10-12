Trump'tan İsrail istihbaratı hakkında flaş iddia!

Fox News televizyonunda Brian Kilmeade'e röportaj veren Trump, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump, "İsrail'i korumak zorundayız, başka seçenek yok." ifadesini kullandı.

Başkan olması durumunda ABD'nin, Hamas saldırılarını önceden tespit edip engelleyeceğine işaret eden Trump, "Netanyahu yaşananlardan ağır zarar gördü. Çünkü hazırlıklı değildi. Netanyahu hazırlıklı değildi, İsrail hazırlıklı değildi. Trump döneminde hazırlıklı olmalarına da gerek kalmazdı." diye konuştu.

Trump, Hamas'ın İsrail'e sızmasına ilişkin, "Kim, İsrail istihbaratının bu sızmayı tespit edemeyeceğini düşünebilirdi ki. Binlerce insan bunun içindeydi. Binlerce insan bunu biliyordu ve görmezden geldi. Bu Netanyahu için iyi bir şey değil." dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.